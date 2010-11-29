Польща хоче укласти з Україною низку правових угод

Польща закликає Україну активізувати роботу по укладанню двосторонніх міждержавних та міжвідомчих угод у правовій сфері. Така співпраця має широкі перспективи з огляду на проведення в Україні та Польщі фінального турніру чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це заявив міністр юстиції Польщі Кшиштоф КВЯТКОВСЬКИЙ під час двосторонньої зустрічі з міністром юстиції України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ, що відбулася у Стамбулі в рамках участі у 30-й Конференції міністрів юстиції держав-членів Ради Європи.

У ході зустрічі міністри юстиції України та Польщі обговорили наступні кроки щодо підготовки та укладання двосторонніх міждержавних договорів про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах, а також у сфері взаємного визнання та виконання судових рішень.

О.ЛАВРИНОВИЧ та К.КВЯТКОВСЬКИЙ обговорили також перспективи підписання міжвідомчої угоди між мін’юстами України та Польщі. На думку міністрів, така угода матиме позитивні перспективи з урахуванням необхідності законодавчого та правового забезпечення проведення турніру чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Крім того, сторони висловили зацікавленість щодо правової співпраці в галузі державного реформування.

Так, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, Україні є цікавим ефективний досвід Польщі у галузі адміністративної реформи та реформування державної служби. У свою чергу К.КВЯТКОВСЬКИЙ висловив цікавість щодо реформ у галузі правосуддя та юстиції, які на сьогодні здійснюються в Україні.

За підсумками зустрічі міністри юстиції України та Польщі домовилися про встановлення найближчим часом фахових та експертних контактів для початку конкретної роботи та реалізації окреслених у ході перемовин планів.