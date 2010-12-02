Парламент не буде розслідувати фальсифікації даних Держкомстату

«За» - лише 135 депутатів

Парламент відмовився підтримати проект постанови «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування фальсифікації даних Держкомстату України щодо показників інфляції та фактів неконтрольованого друку грошей, що призвело до гіперінфляції». Як передає кореспондент УНІАН, проект підтримали лише 135 із 418 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Автором проекту постанови був заступник голови парламентської фракції БЮТ, лідер партії «Реформи і порядок» Сергій СОБОЛЄВ.

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