Уряд привів оплату праці суддів у відповідність із законом

Уряд привів положення нормативно-правових актів Кабінету міністрів України, які регулюють, зокрема, питання оплати праці суддів та їх соціального захисту, статус та умови оплати праці працівників апарату судів загальної юрисдикції, статус Державної судової адміністрації та інші питання, у відповідність до Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що відповідний проект постанови Кабміну, що розробило Міністерство юстиції, було ухвалено в середу, 1 грудня, на засіданні Кабінету міністрів.

Так, урядом внесено зміни до актів Кабінету міністрів України, що стосується питань умов оплати праці суддів, оскільки, відповідно до положень статті 129 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, суддівська винагорода регулюється виключно цим Законом, Законом України ”Про Конституційний Суд України” та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами.

Приведено у відповідність до закону “Про судоустрій і статус суддів” Порядок та умови державного обов`язкового страхування життя і здоров`я суддів.

Також внесено зміни до актів Кабінету міністрів України, які регулюють питання статусу працівників апарату судів загальної юрисдикції та їх оплати праці, оскільки законом “Про судоустрій і статус суддів” не передбачено у апаратах судів загальної юрисдикції, зокрема, посад радників, помічників голів судів загальної юрисдикції тощо.

Разом з тим, внесено зміни до низки розпоряджень Кабінету міністрів в частині оплати праці працівників апарату судів за посадами, які не передбачені Законом України “Про судоустрій і статус суддів”.

Крім того, визнано таким, що втратило чинність, Положення про Державну судову адміністрацію України, затверджене постановою Кабінету міністрів України, оскільки Законом “Про судоустрій і статус суддів” передбачено статус Державної судової адміністрації як незалежного органу в системі правосуддя, а Положення про Державну судову адміністрацію повинно затверджуватися Радою суддів України.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року, окремі положення постанови – у відповідності до закону “Про судоустрій і статус суддів”.