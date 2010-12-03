Мін‘юст стане головним захисником держави в закордонних судах

Кабінет Міністрів пропонує удосконалити механізм захисту інтересів держави в закордонних судах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, проект змін до порядку здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України було ухвалено вчора, 1 грудня, на засіданні уряду.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, уряд пропонує усунути прогалини в існуючому порядку представництва інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах та урегулювання спорів за участю іноземних суб’єктів. Зокрема, основні функції щодо забезпечення захисту інтересів держави в закордонних судах пропонується зосередити в межах одного центрального органу виконавчої влади – Міністерства юстиції України.

Крім того, пропонуються заходи для удосконалення координації дій органів влади під час урегулювання спорів та розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах, а також удосконалення процедури урегулювання спорів та виплат українською стороною в разі урегулювання спору з іноземним суб’єктом. Пропонується визначити процедуру подання позову від імені держави Україна у разі виявлення правових підстав для подання такого позову.

На думку Кабінету міністрів, указані заходи допоможуть зменшити витрати з Державного бюджету, оскільки їх здійснення спрямоване на урегулювання спорів на досудовій стадії розгляду спору.

Пропозицій щодо удосконалення механізму захисту інтересів держави в закордонних судах Уряд представить на розгляд Президента України та рекомендуватиме затвердити їх президентським указом.