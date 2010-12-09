Апеляційний суд підтвердив, що «Київводоканал» - власність столиці

Київський апеляційний господарський суд підтвердив рішення про незаконність відчуження на користь приватної структури 25,46% акцій статутного фонду ВАТ „АК „Київводоканал” вартістю понад 32 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, таким чином, постановою від 7 грудня відхилено апеляційні скарги опонентів, залишено без змін рішення суду першої інстанції про задоволення позову прокурора і повернення до власності територіальної громади міста Києва зазначеного пакету акцій.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2008 року Київрада дозволила продаж комунального пакету акцій ВАТ «АК «Київводоканал» у кількості 178 млн. 748 тис. 500 шт. акцій, що становить 25,4%, а також продаж комунального пакету акцій ВАТ «Київгаз» у кількості 1 млн. 614 тис. 144 шт., що становить 28,45% акцій.

22 жовтня цього року Господарський суд Києва своїм рішенням повернув у власність столичної громади 25,46% акцій статутного фонду відкритого акціонерного товариства «АК «Київводоканал».

У прес-службі КМДА уточнили, що договір купівлі-продажу 25,464% акцій ВАТ «АК Київводоканал» було укладено в 2009 році на користь фінансової компанії «Новий регіон». 67% акцій ВАТ «АК Київводоканал» у 2006 році було передано до «Київенергохолдингу», над яким місто вже встановило операційний контроль.