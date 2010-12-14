Суд підтвердив незаконність комунальних тарифів в Києві

Шевченківський районний суд міста Києва підтвердив незаконність підвищення комунальних тарифів, які діяли у столиці починаючи з листопада 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Кличка.

10 грудня суд задовольнив позов лідера блоку Віталія КЛИЧКА до Київської міськдержадміністрації та визнав незаконними і нечинними з моменту прийняття розпорядження КМДА: від 30.11.2009 №1332 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення»; №1333 «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення»; №1335 «Про подовження дії розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 №978, №979»; від 30.03.2010 №191 «Про подовження дії розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 №978, №979»; від 31.05.2010 №392 «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення».

Прес-служба Блоку Кличка зазначає, що вказане рішення набере чинності напередодні Нового року, якщо КМДА не подасть апеляційну скаргу.

У Блоці Кличка також відзначають, що суд виніс таке рішення зважаючи на те, що КМДА прийняла розпорядження про підвищення тарифів з грубим порушенням норм чинного законодавства та принципу розподілу владних повноважень.

«Рішення суду вкотре підтверджує незаконність підвищення комунальних тарифів у Києві. Шкода, що замість того, аби визнати свої помилки, столична влада робить усе, аби витягнути з кишень киян якомога більше коштів», - зауважив В.КЛИЧКО.

У блоці нагадують, що це не перший «тарифний суд», який виграли представники Блоку Кличка, однак Київська міська державна адміністрація подає апеляційні скарги, котрі суди вищої інстанції не поспішають розглядати.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 1 липня ц.р. підвищили тариф на гарячу воду - на 29% порівняно з попереднім, на опалення - на 41% згідно з розпорядженням КМДА від 31 травня № 3921. В.КЛИЧКО заявив, що буде оскаржувати у суді це розпорядження КМДА.