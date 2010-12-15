На Волині до 5 років засуджено колишнього мера міста Горохів, який отримав 9 тис. доларів хабара.

Як повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України, Нововолинський міський суд виніс вирок у справі за обвинуваченням колишнього міського голови м. Горохова. Його визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Суд обрав екс-посадовцю міру покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права займати організаційно-розпорядчі посади в органах місцевого самоврядування та конфіскацією 1/2 частини майна, яке належить підсудному на правах приватної власності.

Ще у липні 2007 року на той час міський голова Горохова шляхом вимагання одержав від місцевого підприємця хабара у розмірі 9 тис. доларів США за сприяння у позитивному вирішенні питання щодо передачі в оренду земельної ділянки площею 3 га.

Прокуратура Волинської області готує апеляцію через м’якість покарання, призначеного посадовцю-хабарнику.