Суд пом’якшив покарання шістьом колишнім міліціонерам

Апеляційний суд Житомирської області пом’якшив покарання шістьом колишнім міліціонерам, які застосовували фізичне насильство щодо затриманих.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області з посиланням на начальника відділу підтримання державного обвинувачення у судах прокуратури області Тетяну МАГАЛЕЦЬКУ.

За її словами, нещодавно Апеляційним судом Житомирської області було переглянуто кримінальну справу стосовно восьми колишніх працівників карного розшуку Житомирського міського відділу міліції, засуджених за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Як уточнила Т.МАГАЛЕЦЬКА, ”зазначені особи у 2005 році затримали трьох громадян та, аби отримати від них визнання про нібито вчинені ними злочини, погрожували їм фізичним насильством та застосовували його, а також вчиняли щодо затриманих психологічний тиск”. ”Таким чином колишні працівники фальсифікували докази вини затриманих у вчиненні злочинів”, - додала вона.

Апеляційний суд переглянув рішення суду першої інстанції та пом’якшив покарання шістьом засудженим. Зокрема, трьом з них покарання зменшено з 7 до 5 років позбавлення волі, а ще трьом – з 7 до 4 років. Стосовно інших двох засуджених термін покарання залишено без змін - 8 років позбавлення волі.