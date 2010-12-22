На Полтавщині судитимуть екс начальника по боротьбі зі злочинністю

Прокуратура Полтавської області завершила слідство і направила до суду для розгляду по суті кримінальнк справк за обвинуваченням колишнього начальника Кременчуцького відділу по боротьбі з організованю злочинністю УБОЗ УМВС України в області за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, екс-міліціонер, зловживаючи службовим становищем незаконно отримав у приватну власність квартиру у м. Кременчук, чим спричинив територіальній громаді збитки на загальну суму більш як 160 тис. грн.