На Чернігівщині в СІЗО збували наркотики
09:47, 28 грудня 2010Право
0
Розслідується кримінальна справа
Прокуратура Чернігівської області розслідує кримінальну справу про збут наркотиків у СІЗО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі облпрокуратури, почалося досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням групи осіб у незаконному виготовленні, перевезенні і збуті ацетильованого опію (ст. 307 Кримінального кодексу України).
За попередньою інформацією, група осіб, до якої входив працівник Держдепартаменту з питань виконання покарань, збувала наркотичну сировину засудженим та особам, які перебувають під вартою в одному із СІЗО Чернігівської області.
Троє членів злочинної групи, у тому числі працівник виправної установи, заарештовані, ще один перебуває на підписці про невиїзд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter