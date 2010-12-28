На Чернігівщині в СІЗО збували наркотики

Прокуратура Чернігівської області розслідує кримінальну справу про збут наркотиків у СІЗО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облпрокуратури, почалося досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням групи осіб у незаконному виготовленні, перевезенні і збуті ацетильованого опію (ст. 307 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, група осіб, до якої входив працівник Держдепартаменту з питань виконання покарань, збувала наркотичну сировину засудженим та особам, які перебувають під вартою в одному із СІЗО Чернігівської області.

Троє членів злочинної групи, у тому числі працівник виправної установи, заарештовані, ще один перебуває на підписці про невиїзд.