Маленьку пасажирку на зупинці чекала мама, вона планувала додати відсутню суму і повністю оплатити квиток дочки.

В Росії кондуктор вирішила самоствердитися за рахунок маленької дівчинки. Жінка вигнала з автобуса 10-річну пасажирку, якій не вистачило на проїзд. Дівчинка втратила частину грошей і прямо з салону громадського транспорту подзвонила мамі, щоб вона піднесла відсутню суму до зупинки. Але кондуктора це не влаштувало.

Інцидент стався в російському місті Дзержинськ, передає Telegram-канал "Нижній №1".

Так, дівчинка їхала додому зі школи та вже в автобусі зрозуміла, що втратила частину грошей на проїзд. Для оплати їй не вистачало всього 5 рублів (приблизно 2 гривень). Маленька пасажирка зателефонувала своїй мамі та попросила її підійти до зупинки, щоб там вона змогла передати кондуктору всю суму за проїзд.

Читайте також"Вставили гранату і запінили": сепаратистка зганьбилася фейком у дусі" розп'ятого хлопчика " (відео)Кондуктор знала, що дівчинці не вистачало на проїзд і що мама дитини оплатить квиток. Однак їй це не сподобалося. Жінка, яка перевіряє квитки, вигнала маленьку пасажирку з автобуса.

Пізніше мати дитини знайшла кондуктора, яка висадила її дочку не на тій зупинці. Вона поскандалила з жінкою і зазначила, що так чинити негарно. Однак кондуктор стояла на своєму і доводила, що мала всі підстави для свого вчинку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії школярі отримали підручники, в яких було надруковане посилання на порносайт.

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Автор: Поліна Кузенко