Путінському "рупору в спідниці" не сподобалося, що українці давненько не сиділи без світла та електроенергії.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва, вбравшись в "папугайську" кофту, відзначилася зовсім не святковим тоном в ефірі россТВ.

Вона трагічним голосом заявила, що у військ РФ в Україні нічого "не виходить", поскаржившись, що вже давно не бачила в нас довгого "блекаута".

"Не хочу нікому псувати настрій, але всі знають прекрасно, що в українській столиці вже практично не буває перебоїв ні зі світлом, ні з електрикою. Українці не сидять без світла останнім часом. Найтриваліший "блекаут" був, за інформацією того ж Кличка, десять годин", - заявила вона.

На тлі ефірної картинки з вибухами та руйнуваннями, які війська РФ завдали Україні, пропагандистка поскаржилася, що останнім часом РФ не ставить "за собою мети змусити всіх страждати на Україні".

Скабєєва обурена подіями в Україні

Нагадаємо, що російська пропагандистка Ольга Скабєєва вже не раз "оскандалилася" у своїх ефірах своїми нелюдськими заявами про війну в Україні.

Нещодавно вона не змогла стримати емоцій через поїздку президента Володимира Зеленського до Бахмута. Вона обурилася безталанністю російської армії, яка "прогавила" Зеленського на так званій "дорозі смерті".

Вона навіть видала, що повідомлення про те, що артилеристи РФ контролюють дану дорогу, можуть виявитися брехнею.

Нагадаємо, що свій візит до Бахмута Зеленський зробив 22 березня, ознайомившись з оперативною обстановкою на найнебезпечнішій ділянці фронту в Україні.

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