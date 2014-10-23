Google представила новий поштовий додаток Inbox

Корпорація Google розробила новий поштовий додаток для мобільних пристроїв - Inbox, який за функціональністю істотно відрізняється від Gmail, передає BBC.

За задумом творців, Inbox допоможе краще організувати повідомлення у переповнених поштових скриньках, аби важливі листи не залишалися непоміченими.

На даний час додаток доступний для завантаження за запрошеннями. Першу порцію запрошень Google вже розіслали, але користувачі можуть відправити лист із заявкою.

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Деякі експерти вважають, що Inbox в результаті замінить собою додаток Gmail.

"Це серйозне переосмислення пошти з часів Gmail, маю натхнення через Inbox", - написав у Google+ один з топ-менеджерів компанії Сундар Пичай, що відповідає за Android, Chrome і розробку програм.

"Для багатьох із нас перевірка пошти стала щоденним тягарем, який відволікає нас від дійсно важливих справ, а не допомагає нам ними займатися", - додав він.

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Видання The Verge вже назвало цей додаток майбутнім електронної пошти, особливо відзначивши функцію менеджера завдань. Проте сайт Mashable написав, що такі функції вже є у незалежних додатків, зокрема Mailbox і Box, а Engadget висловив сумнів, що новий додаток здатний замінити Gmail.

"Це виглядає як перспективний проект, - пише TechCrunch, - але напрошується питання, чому він має існувати окремо від Gmail. Можливо, це занадто експериментально, і Google занепокоєний, що ці нововведення відлякають вірних користувачів".