Google, Microsoft і Facebook передбачили загибель Інтернету від рук спецслужб

Це суперечить самій ідеї обміну інформацією і загрожує загибеллю Інтернету, вважають топ-менеджери і лідери найбільших технологічних компаній США.

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Діяльність Агентства національної безпеки (АНБ США) веде до того, що "Інтернет зламається", вважає голова ради директорів Google Ерік Шмідт, повідомляє Росбалт.

У спробах уникнути спостереження з Америки інші країни починають будувати власні інформаційні мережі і хочуть зберігати дані на власних серверах на своїй території, а не в США. Свою заяву Ерік Шмідт зробив на конференції в Пало Альто, організованою критиком АНБ сенатором Роном Уайденом.

Видання Daily Mail, розповідаючи про захід, пише, що представники Google, Microsoft, Facebook, Dropbox і інших американських технологічних компаній зайняли позицію, солідарну з Еріком Шмідтом. За їх словами, ІТ-галузь США несе втрати, оскільки закордонні клієнти відмовляються від її послуг з побоювання, що їх дані безперешкодно вивантажуються і аналізуються американськими спецслужбами.

"Балканізація" Інтернету (поділ на національні фрагменти) суперечить самій ідеї вільного обміну інформацією, заявили представники найбільших ІТ-компаній на конференції. Очевидний результат втручання спецслужб у роботу Інтернету полягає в тому, що в кінцевому рахунку Інтернет буде зруйнований, сказав Ерік Шмідт.