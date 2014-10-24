Королева Єлизавета II зробила свій перший запис у Twitter

15:46, 24 жовтня 2014
Наука та IT
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Повідомлення було миттєво ретвітнуто тисячі разів.

REUTERS

Британська королева Єлизавета II під час церемонії відкриття нової галереї в Музеї науки в Лондоні відправила своє перше повідомлення в "Твіттері" під власним ім'ям, передає BBC.

У твіті, відправленому з планшетного комп'ютера, йдеться про те, що королева рада відкриттю нової галереї, що присвячена історії зв'язку та інформатики, і сподівається, що люди із задоволенням будуть її відвідувати.

Для відправки повідомлення Єлизавета II використовувала обліковий запис @British Monarchy, на який підписані понад 720 тисяч фоловерів.

Повідомлення було миттєво ретвітнуто тисячі разів.

REUTERS

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