Королева Єлизавета II зробила свій перший запис у Twitter

Британська королева Єлизавета II під час церемонії відкриття нової галереї в Музеї науки в Лондоні відправила своє перше повідомлення в "Твіттері" під власним ім'ям, передає BBC.

У твіті, відправленому з планшетного комп'ютера, йдеться про те, що королева рада відкриттю нової галереї, що присвячена історії зв'язку та інформатики, і сподівається, що люди із задоволенням будуть її відвідувати.

It is a pleasure to open the Information Age exhibition today at the @ScienceMuseum and I hope people will enjoy visiting. Elizabeth R. - BritishMonarchy (@BritishMonarchy) October 24, 2014

Для відправки повідомлення Єлизавета II використовувала обліковий запис @British Monarchy, на який підписані понад 720 тисяч фоловерів.

Повідомлення було миттєво ретвітнуто тисячі разів.