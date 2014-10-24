Королева Єлизавета II зробила свій перший запис у Twitter
Повідомлення було миттєво ретвітнуто тисячі разів.
Британська королева Єлизавета II під час церемонії відкриття нової галереї в Музеї науки в Лондоні відправила своє перше повідомлення в "Твіттері" під власним ім'ям, передає BBC.
У твіті, відправленому з планшетного комп'ютера, йдеться про те, що королева рада відкриттю нової галереї, що присвячена історії зв'язку та інформатики, і сподівається, що люди із задоволенням будуть її відвідувати.
It is a pleasure to open the Information Age exhibition today at the @ScienceMuseum and I hope people will enjoy visiting. Elizabeth R.
- BritishMonarchy (@BritishMonarchy) October 24, 2014
Для відправки повідомлення Єлизавета II використовувала обліковий запис @British Monarchy, на який підписані понад 720 тисяч фоловерів.
Повідомлення було миттєво ретвітнуто тисячі разів.