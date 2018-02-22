Археологи знайшли найбільший у світі підводний лабіринт з похованнями майя

Загальна довжина підводного лабіринту становить 347 кілометрів.

Археологи знайшли найбільшу в світі систему печер під водою біля берегів Мексики. Вчені заявляють, що це не лише справжнє диво природи, але і важлива археологічна знахідка.

Загальна довжина підводного лабіринту становить 347 кілометрів, повідомляє Science Alert. Голова дослідницької групи, археолого Гільєрмо де Андой з Національного інституту антропології та історії Мексики, сказав, що печера складається з майже 250 сенотів (природні воронки). В ній знаходиться 198 археологічних об'єктів, близько 140 з яких відносять до цивілізації Майя.

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"Це, безсумнівно, робить їх найважливішим затопленим археологічним об'єктом в світі", - говорить де Анда.

Серед знахідок, які водолази вже виявили, - людські останки, включаючи скелети і, як здається, спалені людські кістки, яким принаймні 9 тисяч років, що свідчить про те, що людська діяльність у Східному Мексиканському регіоні сходить на тисячі років раніше, ніж думали дослідники, можливо, як частина древнього торгового маршруту Майя.

Як повідомляв УНІАН, невідоме раніше місто майя знайшли в Гватемалі, воно включає 60 тисяч будівель.