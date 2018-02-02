Невідоме раніше місто майя знайшли в Гватемалі, воно включає 60 тисяч будівель

Нова знахідка, на думку вчених дозволяє говорити про те, що чисельність населення цивілізації майя була значно більшою, ніж прийнято вважати.

Дослідники знайшли місто майя в джунглях Гватемали. Воно включає в себе близько 60 тисяч різних будівель.

В поселенні збереглися руїни будинків, палаців, терас і доріг, а також складних систем іригації, пише republic з посиланням на National Georgaphic.

Місто вдалося виявити за допомогою лідара (оптичного локатора, LiDAR). Він прибрав зображення крон дерев з цифрових знімків місцевості, і під ними вчені побачили місто. Усього в рамках дослідження було вивчено 2100 квадратних кілометрів поверхні на території біосферного заповідника на півночі Гватемали.

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«Знахідка дає ясно зрозуміти, що весь регіон був одним великим ареалом розселення, масштаби і щільність якого були сильно недооцінені», – заявив один із авторів дослідження.

Нова знахідка, на думку вчених дозволяє говорити про те, що чисельність населення цивілізації майя була значно більшою, ніж прийнято вважати. Раніше її оцінювали в 5 млн осіб, у той час як тепер дослідники вважають, що можна говорити про 10-15 млн. Більшість з них могли жити на віддалених болотистих територіях в джунглях, які раніше вважалися безлюдними.

Дослідження стало лише першою частиною трирічного проекту, в рамках якого з допомогою лідара вчені мають намір досліджувати більше 14 тисяч квадратних кілометрів території джунглів Гватемали.

Відео: nationalgeographic.com

Довідка. Цивілізація майя почала формуватися в 2000-1000 роках до нашої ери. Свого розквіту вона досягла в VII-IX століттях нашої ери.

З X століття почався різкий занепад цивілізації. Вчені досі не можуть прийти до єдиної думки, з чим саме він був пов'язаний.

У XVI столітті залишки майя були знищені прибулими із конкістадорами Європи.