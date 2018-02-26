Ракета Маска виведе у космос атомний годинник (відео)

12:08, 26 лютого 2018
Наука та IT
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Falcon Heavy / REUTERS

Читайте такожSpaceX запустила ракету з першими супутниками "всесвітнього інтернету" (фоторепортаж)Наступний запуск заплановано на червень. На борту буде годинник, який уможливить космічну навігацію, а отже, зробить польоти простішими.

Зараз прилад проходить випробування в каліфорнійській лабораторії космічного агентства.

Як повідомляв УНІАН, аерокосмічна компанія SpaceX 22 лютого запустила з бази ВПС США Ванденберг ракету-носій Falcon 9 з іспанським супутником дистанційного зондування Землі PAZ. Після запуску компанії не вдалося зловити половину головного обтічника ракети в крупну сітку на спеціальному судні.

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Теги: #Falcon Heavy#запуск ракети Falcon Heavy#атомний годинник