Схибили: SpaceX не вдалося зловити у свою гігантську сітку носову частину ракети Falcon 9

Під час зниження на висоті декількох кілометрів у половини обтічника ракети розкривається керований парашут, який за допомогою сигналів GPS направляє обтічник до судна в океані.

Аерокосмічна компанія SpaceX 22 лютого запустила з бази ВПС США Ванденберг ракету-носій Falcon 9 з іспанським супутником дистанційного зондування Землі PAZ. Після запуску компанії не вдалося зловити половину головного обтічника ракети в крупну сітку на спеціальному судні.

Про це пише TechCrunch.

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На баржі "Містер Стівен" була встановлена велика натягнута сітка, в яку та повинна була впасти половина обтічника. Для цього SpaceX оснастила носовий конус системою управління і двигунами, щоб направити частини в потрібне місце. По мірі зниження викидаються тонкі структури, подібні парашутам, щоб знизити швидкість зниження. Проте щось пішло не так.

"Промахнулися на кілька сотень метрів, але обтічник приземлився у воду неушкодженим. Зможемо зловити з дещо більшими парашутами, щоб уповільнити спуск", - написав Маск в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, SpaceX запустила ракету з першими супутниками "світового інтернету".