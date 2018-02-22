SpaceX запустила ракету з першими супутниками "всесвітнього інтернету" (фоторепортаж)

До цього SpaceX вже кілька разів переносила старт Falcon 9.

Аерокосмічна компанія SpaceX 22 лютого запустила з бази ВПС США Ванденберг ракету-носій Falcon 9 з іспанським супутником дистанційного зондування Землі PAZ.

Читайте такожSpaceX запустила ракету з супутниками для роздачі інтернету (відео)Крім цього компанія запустила свої перші супутники Microsat-2a і Microsat-2b, на яких будуть випробовуватися технології для створення великої мережі супутників для супутникового інтернету, передає N+1.

Також під час цього запуску на ракеті використовувалася нова версія головного обтічника, половину якого компанія спробує посадити на спеціальне судно.

Нагадаємо, що 6 лютого приватна космічна компанія SpaceX запустила надважку ракету-носій Falcon Heavy зі стартової платформи в штаті Флорида до орбіти Марса. За допомогою неї в космос був запущений старий автомобіль Tesla Ілона Маска.