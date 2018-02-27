Вчені вперше відновили пошкоджений спинний мозок мавп за допомогою стовбурових клітин

Експеримент став першим випадком, коли за допомогою стовбурових клітин була відновлена рухливість кінцівок у приматів – раніше подібні досліди успішно ставилися тільки на мишах.

Вчені з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго успішно ввели стовбурові клітини людини в організми мавп з пошкодженням спинного мозку: за результатами експерименту мавпи змогли частково відновити рухливість кінцівок.

Робота опублікована в Nature Medicine, коротко про неї розповідає The Scientist, передає republic.

Ідея використання стовбурових клітин для терапії ушкоджень спинного мозку розробляється протягом багатьох років. Передбачається, що легше змусити нові клітини легше розвинутися в повноцінні нейрони, ніж виростити у старих аксони – циліндричні відростки, за яким нервові імпульси йдуть від одних клітин до інших.

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В експерименті брали участь дев'ять макак-резусів. У ході дослідження вчені спочатку розрізали на кілька частин ділянку спинного мозку мавп, а потім через два тижні вводили в місце пошкодження людські стовбурові клітини, отримані з восьмитижневого ембріона.

У перших чотирьох макак людські клітини не прижилися, після чого вчені додали до них спеціальні препарати, які пригнічують імунітет, після чого у наступних п'яти мавп клітини прижилися, і пошкодження почали заростати. Через деякий час тварини знову були здатні керувати своїми китицями, зокрема, брати і утримувати апельсини.

Повного відновлення кінцівок ні в одному з п'яти успішних випадків не спостерігалося, проте, як підкреслили вчені, це було пов'язано з обмеженим часом спостереження (дев'ять місяців) – цього строку, можливо, було недостатньо для повноцінного формування нервових ланцюжків.

Експеримент став першим випадком, коли за допомогою стовбурових клітин була відновлена рухливість кінцівок у приматів – раніше подібні досліди успішно ставилися тільки на мишах. Вчені припускають, що вже в найближчому майбутньому експериментальна терапія подібного роду зможе бути випробувана на людях.

«Тепер [після успіху з приматами] у нас набагато більше довіри до використання цього типу лікування на людях», – заявив Марк Тушинські, один із співавторів дослідження.