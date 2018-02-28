На Землю з МКС повернулися три космонавти (фоторепортаж)

Самопочуття членів екіпажу, які повернулися на Землю, хороше.

28 лютого о 04:31 за київським часом апарат транспортного пілотованого корабля "Союз МС-06" здійснив посадку у казахстанському степу.

На борту перебували астронавти NASA Марк Ванді Хай, Джозеф Акаба і російський космонавт Олександр Місуркін, передає "Роскосмос".

Читайте такожNASA випробувало систему космічної навігаціїВсі операції зі спуску з орбіти і приземлення пройшли штатно. Самопочуття членів екіпажу, які повернулися на Землю, хороше.

ТПК "Союз МС-06" перебував у складі МКС з 13 вересня 2017 року. Тривалість перебування у космічному польоті екіпажу експедиції МКС-53/54 склала 168 діб.

Раніше повідомлялося, що ракета Falcon Нeavy виведе в космос атомний годинник NASA.