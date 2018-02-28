На Землю з МКС повернулися три космонавти (фоторепортаж)
12:06, 28 лютого 2018Наука та IT
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Самопочуття членів екіпажу, які повернулися на Землю, хороше.
28 лютого о 04:31 за київським часом апарат транспортного пілотованого корабля "Союз МС-06" здійснив посадку у казахстанському степу.
На борту перебували астронавти NASA Марк Ванді Хай, Джозеф Акаба і російський космонавт Олександр Місуркін, передає "Роскосмос".
Читайте такожNASA випробувало систему космічної навігаціїВсі операції зі спуску з орбіти і приземлення пройшли штатно. Самопочуття членів екіпажу, які повернулися на Землю, хороше.
ТПК "Союз МС-06" перебував у складі МКС з 13 вересня 2017 року. Тривалість перебування у космічному польоті екіпажу експедиції МКС-53/54 склала 168 діб.
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