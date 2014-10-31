Іспанія прийняла закон про податок з Google

Згідно зі змінами, вводиться так званий "податок на Google", який передбачає виплату винагороди за розміщення у новинній стрічці "Google News" фрагментів новин або матеріалів з новинних агенцій, пише Європейська правда із посиланням на місцеве видання El Pais.

Відповідний закон набуває чинності від 1 січня 2015 року.

Також змінами до закону передбачено введення штрафу у розмірі до 600 тис. євро за посилання на піратські матеріали.

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Нововведення передусім спрямовані на боротьбу з піратством. Окрім інтернет-ресурсів, що розміщують контент із порушенням авторського права, зміни до закону передбачають покарання у вигляді штрафів і для тих ресурсів, які розміщують на них посилання, у тому числі і для найпопулярнішого пошуковика Google.

В іспанському уряді визнали, що таке нововведення є частковим, та пообіцяли переглянути його протягом року.

У Google негативно поставилися до нововведень іспанських законотворців.

"Ми розчаровані новим законом", - заявив речник Google.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр економіки Угорщини Міхалі Варга запропонував ввести податок на користування інтернетом.