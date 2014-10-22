В Угорщині хочуть ввести податок на інтернет

Законопроект про податок на інтернет було зареєстровано у парламенті, пише Європейська правда із посиланням на Portfolio.hu.

Документ передбачає зростання податку, що стягується, пропорційно до збільшення інтернет-трафіку.

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Базою оподаткування буде інтернет-трафік у гігабайтах. Ставка податку становитиме 150 форинтів ($0,6) за кожен спожитий гігабайт.

Якщо парламент підтримає законопроект, новий закон зобов'яже інтернет-провайдерів розраховувати обсяг податку та сплачувати його до 20 числа кожного місяця.

В уряді Угорщини оцінюють додаткові надходження до державного бюджету від введення нового податку у розмірі 20 млрд форинтів ($80 млн).