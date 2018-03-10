Помер британський біолог і нобелівський лауреат Джон Салстон

Нобелівську премію Салстон отримав у 2002 році за відкриття в галузі генетичного регулювання розвитку людських органів.

У віці 75-и років помер британський біолог і володар Нобелівської премії у галузі медицини і фізіології Джон Салстон.

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Про це повідомляється на сайті Інституту Сенгера в Кембриджі, який він заснував і очолював з 1992 по 2000 рік. Там уточнюється, що вчений помер 6 березня, однак про його смерть стало відомо тільки зараз.

Нобелівську премію Салстон отримав разом з Робертом Хорвицем і Сіднеєм Бреннером у 2002 році за відкриття у галузі генетичного регулювання розвитку людських органів. У 2017 році він був удостоєний почесної нагороди британської королеви за великий внесок в науку і суспільство.