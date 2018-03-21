Співзасновник Whatsapp закликав користувачів видалити Facebook

І це не дивлячись на те, що в 2014 році Facebook купив Whatsapp за 19 мільярдів доларів.

Один із співзасновників месенджера Whatsapp Браян Ектон закликав всіх користувачів видалити Facebook після скандалу з масштабним витоком даних користувачів соцмережі. Читайте такожСкандал із Facebook: Цукерберга викликали дати свідчення у британському парламенті

Підприємець опублікував коротке повідомлення на своїй сторінці в Twitter, написавши: "Настав час #видалиfacebook". Нагадаємо, в 2014 році Facebook купив месенджер Whatsapp за 19 мільярдів доларів. Саме завдяки цій угоді співзасновники месенджера стали досить багатими людьми. Як повідомляв УНІАН, британська компанія Cambridge Analytica за допомогою стороннього додатку використовувала інформацію про користувачів для створення їх психологічного портрету з метою подальшого впливу на них. Компанія займається аналізом даних в соцмережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної компанії в США в 2016 році.

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