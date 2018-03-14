Apple оголосила дату наступної презентації новинок

Раніше повідомлялося, що Apple планує восени цього року випустити три нові iPhone з функцією розпізнавання облич Face ID.

Американська компанія Apple назвала дату щорічної конференції для розробників WWDC 2018, на якій вона представить нові версії ОС: mac os, iOS, watchOS і tvOS. Читайте такожЕкран замість клавіатури: Apple запатентувала новий ноутбук Презентація відбудеться з 4 по 8 червня в Сан-Хосе (штат Каліфорнія) в McEnery Convention Center, передає Прайм. Раніше повідомлялося, що Apple планує восени 2018 року випустити три нові iPhone з функцією розпізнавання облич Face ID. За даними Bloomberg, серед нових моделей буде смартфон з найбільшим у порівнянні з попередніми моделями екраном у 6,5 дюйма, оновлена версія iPhone X і його бюджетна версія. Також компанія планує в цьому році випустити бюджетну версію ноутбука MacBook (вартість очікується на рівні $900), а також бездротові навушники з шумоізоляційною функцією.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter