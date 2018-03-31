Автопілот Tesla Model X призвів до загибелі співробітника Apple у Каліфорнії

Компанія не уточнила, чи розпізнав автопілот відбійник, однак повідомила, що система кілька разів повідомляла водія про небезпеку за допомогою аудіо- та візуальних оголошень.

У компанії Tesla з'ясували, що під час нещодавньої аварії у Каліфорнії електричний автомобіль Model X був на автопілоті.

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23 березня автівка 38-річного інженера компанії Apple Волтера Гуанга на шосе неподалік міста Сан-Хосе врізалась у бетонний відбійник і загорілась. Водій загинув на місці, передає Голос Америки.

За кілька хвилин до фатального зіткнення, водій увімкнув систему автоматичного керування. Компанія не уточнила, чи розпізнав автопілот відбійник, однак повідомила, що система кілька разів повідомляла водія про небезпеку за допомогою аудіо- та візуальних оголошень.

Попри це, водій не взявся до кермування, адже система не зафіксувала його рук на кермі принаймні за 6 останніх секунд до аварії. "У водія було принаймні п'ять секунд і 150 метрів безперешкодного обзору на бетонний відбійник... але система авто свідчить, що ніяких дій не було вжито", - йдеться у заяві.

Також у компанії зазначили: причина, через яку зіткнення було таким сильним, це те що перед відбійником не було спеціального захисного обладнання, що має пом'якшити удар під час зіткнення. Адже за 11 днів до цієї аварії там сталась інша дорожньо-транспортна пригода, й місцева влада не встигла поставити туди новий захисний бар'єр.

Нещодавно видання Popular Mechanics визнало останню розробку компанії Model 3 "автомобілем року".

Автопілот Tesla може гальмувати, підвищувати швидкість та повертати кермо. У компанії кажуть, що на їхньому авто з увімкненою системою автоматичного керування водії мають у 3,7 разів нижчі шанси загинути у ДТП.

А після іншої аварії у 2016 році у Флориді, коли автопілот Tesla не зміг помітити вантажівку й водій загинув, компанія запровадила нові заходи безпеки, що змушують авто зупинятись, якщо водій відпускає кермо на довгий час.