Порошенко: широкополосний Інтернет має з’явитись у кожному селі

Глава держави наголосив, що у сільській місцевості живуть 14 мільйонів українців.

Президент Петро Порошенко доручить профільному державному регулятору та органам місцевого самоврядування забезпечити інтернетизацію сільської місцевості.

Як повідомляє «Українська правда», відповідну заяву президент зробив під час розширеної урядової наради щодо децентралізації у Вінниці 5 квітня.

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"Я наголошую, що ми повинні мати широкополосний Інтернет у кожному селі. Це буде відповідне моє доручення відповідному регулятору послуг зв'язку, операторам мобільного зв'язку, місцевим радам. Щоб у кожній сільській раді, в кожній сільській школі та в кожному пункті сільської медицини був високоякісний Інтернет", – заявив Порошенко.

Глава держави наголосив, що у сільській місцевості живуть 14 мільйонів українців.

"Все життя.. То в них паспорти забирали чи не видавали, то голодомором морили, то перекладали на них основний тягар держави…", – зазначив президент.

За його словами, на сьогодні перед державою стоїть завдання забезпечити доступ сільського населення до якісних медичних послуг через телемедицину.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого компанія Ілона Макса SpaceX запустила ракету Falcon 9, яка вивела на орбіту два експериментальних супутника зв'язку для майбутньої мережі, здатної надавати безперебійний і високошвидкісний доступ до інтернету в будь-якій точці Землі.