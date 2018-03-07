Тисячі супутників Маска покриють Землю глобальним інтернетом, який неможливо вимкнути

Starlink знаходиться лише на самому початку свого розвитку, проте вже зрозуміло, що глобальна, високошвидкісна, нічим і ніким не обмежена система доступу в інтернет здатна серйозно змінити життя людей у всьому світі.

Наприкінці лютого компанія Ілона Макса SpaceX запустила ракету Falcon 9, яка вивела на орбіту два експериментальних супутника зв'язку для майбутньої мережі, здатної надавати безперебійний і високошвидкісний доступ до інтернету в будь-якій точці Землі.

Запущені з каліфорнійської авіабази Ванденберг супутники Tintin-A і Tintin-B покладуть початок мережі Starlink, пише theins.ru.

В рамках проекту Ілон Маск збирається за кілька років вивести на навколоземну орбіту більше супутників, ніж за всю попередню історію людства, покривши інтернетом всю територію планети.

У орбітальному угрупованні Starlink вже до середини 2020 років планується використання 11925 супутників зв'язку. Вони повинні будуть працювати як єдина система у вигляді комірчастої мережі, що рівномірно покриває поверхню нашої планети.

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Більшу частину цих апаратів - 7518 - розмістять порівняно недалеко від поверхні Землі - на висоті 335 кілометрів. Вони будуть передавати і отримувати сигнал в v-діапазоні частот (від 40 до 75 ГГерц). Сигнал від користувача до супутника, по-перше, повинен йти як можна швидше - 25-35 мілісекунд, а по-друге, повинна підтримуватися постійна швидкість передачі даних в 1 Гбіт в секунду.

Інші 4407 супутників будуть працювати в Ku- і Ka-діапазоні (до 40 ГГерц) і забезпечувати зв'язок на швидкості приблизно 100 Мбіт в секунду. Їх орбіта (і, відповідно, зона покриття) буде вище - близько 1150 кілометрів.

Така архітектура забезпечить безперебійність прийому і передачі сигналу в будь-яких умовах. Якщо на якийсь із "нижніх" супутників ляже занадто велике навантаження, його підтримають "зверху". Якщо ж і цього буде недостатньо, то на допомогу прийдуть сусідні апарати. Інженери спеціально передбачили в них можливість комунікувати між собою і перенаправляти антени на найбільш затребувані ділянки - наприклад, на великі міста.

Для прийому сигналу на поверхні користувачі мають придбати спеціальні пристрої. Зараз передбачається, що вони будуть розміром зі звичайний планшет і ціною не більше 300 доларів. Втім, до початку експлуатації мережі і розміри пристроїв, і їх ціна напевно зменшаться. Досить буде під'єднати до такої антени свій телефон і/або комп'ютер, щоб отримати інтернет небаченої швидкості в будь-якій точці світу.

SpaceX вже отримала дозвіл на запуск "високих" супутників від Федеральної комісії зі зв'язку, яка регулює ці питання у США. Запит на використання "низьких" зараз розглядається. Вся система Starlink буде працювати в американській юрисдикції - вважається, що це дозволить захистити її від спроб обмежити свободу слова чи "перекрити" кому-небудь інтернет з політичних мотивів.

"Ілон Маск не приховує, що головне завдання створення глобальної високошвидкісний системи доступу в інтернет – це заробіток, і чималий", - пише theins.ru. За даними The Wall Street Journal, якщо до 2025 року число абонентів досягне 40 мільйонів осіб, то до 2025 року вони будуть приносити приблизно 30 мільярдів виручки. Операційний прибуток компанії може перевищити 20 мільярдів доларів.

SpaceX поки не оголошує, у скільки обійдеться користувачам підключення та використання Starlink. Невідомо навіть, чи доведеться користувачам платити абонентську плату. Проте навіть якщо і так, то нестачі в клієнтах бути не повинно.

Навіть у США близько 40 відсотків жителів сільської місцевості не підключені до швидкісного інтернету. Це десятки мільйонів потенційних абонентів. В масштабах всього світу рахунок йде на мільярди.

Цікаво ще й те, куди Маск збирається витрачати гроші, отримані від своєї нової витівки: прибуток піде на створення і розвиток марсіанської колонії.

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Starlink знаходиться лише на самому початку свого розвитку, проте вже зараз зрозуміло, що глобальна, високошвидкісна, нічим і ніким не обмежена система доступу в інтернет здатна серйозно змінити життя людей у всьому світі.

Рівний і вільний доступ до інформації та спілкування стане універсальним правом, яке буде дуже непросто обмежити.

Це може спричинити вже не тільки економічні, але й політичні наслідки. Глобальний доступ в інтернет, захищений Першою поправкою Конституції США, зробить непотрібною і просто неможливою роботу різного роду цензорів і творців "суверенних мереж". Starlink не можна буде вимкнути, перерубивши якийсь кабель - через його відсутність.

Сам Маск сказав, що єдиний метод перешкодити поширенню сигналу на будь-якій території - це "збити супутник", зазначивши, що "Китай може це зробити". Технічно - так, може. Китайці навіть провели такий експеримент у 2007 році. Щоправда, результати його були катастрофічними - знищений супутник розлетівся на тисячі осколків, які тепер постійно загрожують всім іншим космічним апаратам. Якщо знищити десяток супутників, то дорога в космос буде закрита для всіх.

Starlink - не єдина у своєму роді система. Європейська компанія OneWeb теж оголосила про намір створити власну мережу з тисяч супутників, що надають глобальний і широкосмуговий доступ в інтернет.

Зараз її творців зупиняє лише висока вартість космічних запусків. Для реалізації свого проекту вони чекають завершення випробувань багаторазової ракети New Glenn компанії Blue Origin. Ця ракета повинна стати не тільки основним носієм супутників OneWeb, але і головним конкурентом Falcon Heavy у сфері недорогих космічних запусків.