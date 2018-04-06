Роскомнагляд подав позов до суду про блокування месенджера Telegram

Причиною позову стало невиконання засновником месенджера Павлом Дуровим вимоги ФСБ про надання ключів до розшифровки інформації.

Роскомнагляд подав позов в Таганський районний суд міста Москви з вимогою блокування месенджера Telegram.

Про це повідомили в прес-службі відомства. Свій позов Роскомнагляд обґрунтовує невиконанням засновником месенджера Павлом Дуровим вимоги ФСБ про надання ключів до розшифровки інформації.

"На підставі ст. 15.4 Федерального закону «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації» Роскомнаглядом у п'ятницю, 6 квітня, подано позовну заяву в Таганський районний суд Москви з вимогою про обмеження доступу на території Росії до інформаційних ресурсів організатора поширення інформації в мережі Інтернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 20 березня Верховний суд відхилив позов Telegram до ФСБ. Месенджер вимагав визнати недійсним наказ спецслужби, яким йому призначено штраф у розмірі 800 тисяч рублів (близько 370 тисяч гривень) за відмову передати ключі для шифрування інформації.

Після цього Роскомнагляд заявив, що вимагає від Telegram надати ці ключі ФСБ протягом 15 днів. У разі невиконання вимоги відомство пригрозило звернутися до суду.