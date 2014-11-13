YouTube представив платний музичний сервіс Music Key

Компанія Google, що володіє відеохостингом YouTube, представила новий музичний сервіс YouTube Music Key, який буде працювати по передплаті. Про це повідомляється в офіційному блозі YouTube, передає Lenta.ru.

«Ви просили нас про можливості слухати музику без реклами, програвати музичні кліпи при блокуванні екрану або використанні іншої програми, а також слухати музику навіть без підключення до інтернету. Тому сьогодні ми представляємо бета-версію YouTube Music Key», - йдеться в повідомленні YouTube.

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Спочатку сервіс буде доступний в США, Великобританії та низці країн Європи. У стадії бета-версії YouTube Music Key буде доступний тільки за запрошеннями. Користувачі, що мають таке запрошення, зможуть протягом 6 місяців оцінити роботу сервісу безкоштовно. Далі вони зможуть користуватися YouTube Music Key після оформлення передплати за 8 доларів на місяць.

Користувачам, які підключаться до YouTube Music Key наступного року без запрошень, доведеться платити повну ціну. Повна вартість передплати виправдала очікування експертів і склала 10 доларів в місяць.

При оформленні передплати користувач зможе переглядати музичні відеокліпи без реклами, програвати їх у фоновому режимі і зберігати для оффлайн перегляду. Крім того, у вартість передплати входить доступ до мобільного сервісу Google Play Music, каталог якого налічує понад 30 мільйонів композицій. У найближчі дні Google обіцяє додати до Google Play Music можливість безпосередньо з програми дивитися офіційні YouTube-кліпи.

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YouTube ще в червні цього року підтвердив, що працює над музичним онлайн-сервісом, який доповнить основний відеохостинг. На сьогоднішній день YouTube вже є одним з найбільших безкоштовних джерел музики в мережі. Вартість послуги 10 доларів порівнянна з іншими платними музичними сервісами, серед яких Spotify і Beats Music.

Крім запуску нового сервісу YouTube також вирішив виділити в окрему вкладку музичні відео на своєму основному сайті і в додатках для iOS і Android. У даній вкладці будуть демонструватися рекомендовані користувачеві плейлісти, нові музичні тренди і кліпи від каналів, на які підписаний користувач. Крім того, в найближчі дні з'явиться можливість шукати всю дискографію того чи іншого виконавця на YouTube, а також програвати альбоми цілком.