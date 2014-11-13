У США "виростили" з грибів біодронний безпілотник

Головну цінність винахід являє для військових і спецслужб: всім безпілотникам загрожують аварії, проте ці структури не хотіли б, щоб апарат потрапив при падінні в руки супротивника. Перевага біодрона в тому, що після аварії він перетворюється на малопомітну калюжку слизу.

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Корпус апарату «вирощений» з міцелію - вегетативного тіла грибів, що складається з тонких розгалужених ниток. Нью-йоркська фірма вирощує міцелій у формі дронів на замовлення НАСА. На цю основу поклали захисне покриття з целюлози, вирощене бактеріями. Нарешті, целюлозні листи покрили білками, клонованими із слини (саме цю рідину комахи використовують для гідроізоляції гнізд). Мікросхеми надрукували срібною фарбою на основі наночастинок, щоб максимально підвищити біодеградацію пристрою, повідомляє Lenta.ru.

Частини деталей поки не знайшли органічних замінників: для першого польоту біодрон оснастили гвинтами, акумуляторами і приладами управління, запозиченими у звичайного механічного квадрокоптера. Зараз винахідники шукають біологічне джерело для датчиків безпілотника - їх конструюють з допомогою бактерій Escherichia coli.

Інженери попереджають, що найскладніше буде забезпечити безпеку польоту: є великий ризик, що такі біодрони почнуть розчинятися у повітрі, потрапивши під сильний дощ або сніг.