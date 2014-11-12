Українські військові відкрили вогонь на ураження по безпілотнику бойовиків біля Маріуполя

У районі населених пунктів Сартана і Талаківка біля Маріуполя зафіксовано безпілотник бойовиків.

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя в Facebook.

Читайте такожУ Маріуполі знайшли спосіб, як убезпечити місто від чергового "котла" і бойовиків

«Порушення повітряного простору України військовою авіацією РФ не відбувалося. Проте зафіксовано розвідувальний політ 1 БПЛА над ділянкою, що межує з територією, яка тимчасово підконтрольна т.з. «ДНР», а саме в районі населених пунктів Сартана-Талаківка», - йдеться у повідомленні.

«По літальному апарату було відкрито вогонь на ураження. Про результат обстрілу не повідомляється», - зазначає штаб оборони міста.