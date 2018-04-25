Тільки 16+: WhatsApp збільшує мінімальний вік для користувачів з Європи

12:53, 25 квітня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація REUTERS

Як повідомляє Sky News, користувачі месенджера наразі повинні мати принаймні 13 років, але компанія впроваджує більш суворі правила напередодні введення нових правил захисту даних в ЄС в наступному місяці.

Whatsapp, який належить Facebook, в найближчі тижні запропонує користувачам прийняти нові умови обслуговування та політику конфеденційності, в яких буде просити європейських користувачів підтвердити, що вони досягли принаймні 16 років.

Однак невідомо, як компанія буде перевіряти дані, враховуючи те, що Whatsapp повідомив, що не вводитиме нових правил, пов'язанних з доступом до особистої інформації.

Як повідомляв УНІАН, іспанське агентство з захисту даних (AEPD) оштрафувало Facebook і WhatsApp за порушення закону про захист даних.

Нагадаємо, британська компанія Cambridge Analytica за допомогою стороннього додатку використовувала інформацію про користувачів для створення їх психологічного портрету з метою подальшого впливу на них. Компанія займається аналізом даних в соцмережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної компанії в США в 2016 році.

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Теги: #Європа#WhatsApp