Тільки 16+: WhatsApp збільшує мінімальний вік для користувачів з Європи

Це пов'язано з введенням нових правил захисту даних в ЄС в наступному місяці.

Популярний сервіс обміну миттєвими повідомленнями Whatsapp підвищує мінімальний вік користувачів до 16 років по всій Європі.

Як повідомляє Sky News, користувачі месенджера наразі повинні мати принаймні 13 років, але компанія впроваджує більш суворі правила напередодні введення нових правил захисту даних в ЄС в наступному місяці.

Whatsapp, який належить Facebook, в найближчі тижні запропонує користувачам прийняти нові умови обслуговування та політику конфеденційності, в яких буде просити європейських користувачів підтвердити, що вони досягли принаймні 16 років.

Однак невідомо, як компанія буде перевіряти дані, враховуючи те, що Whatsapp повідомив, що не вводитиме нових правил, пов'язанних з доступом до особистої інформації.

Як повідомляв УНІАН, іспанське агентство з захисту даних (AEPD) оштрафувало Facebook і WhatsApp за порушення закону про захист даних.

Нагадаємо, британська компанія Cambridge Analytica за допомогою стороннього додатку використовувала інформацію про користувачів для створення їх психологічного портрету з метою подальшого впливу на них. Компанія займається аналізом даних в соцмережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної компанії в США в 2016 році.