Китайські інженери розробляють літак, взявши за основу череп дятла

Нова конструкція дозволить зменшити наслідки ударного впливу.

Китайські інженери розробляють новий літальний апарат, за основу конструкції якого взято будову черепа дятла, що дозволить зменшити наслідки ударного впливу.

Про це повідомляється на сайті Китайського дослідницького інституту ракетних технологій, передає агентство Сіньхуа.

Ідея полягає у тому, щоб зробити особливу амортизаційну систему літального апарату, схожу на будову черепа дятла. Справа в тому, що не дивлячись на те, що голова птиці підлягає сильному ударному впливу під час стуку по дереву, у дятлів не буває струсів мозку.

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"Мозок дятла захищений дуже щільним, міцним черепом з безліччю отворів", - пояснив технічний керівник проекту з розробки нового літального апарату Інь Цзінь.

Як повідомляє видання, таку ж технологію можна буде використовувати для підвищення комфортності автомобілів, кораблів і літаків, а також збільшення точності промислового виробництва.

Як повідомляв УНІАН, інженери японської компанії Brave Robotics і фірми Asratec створили робота-трансформера J-deite RIDE, який за одну хвилину перетворюється в двомісний автомобіль.