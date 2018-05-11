Принцип "мережевого нейтралітету" у США планують скасувати з 11 червня

Сенат США ще має прийняти рішення, чи схвалить він ініціативу щодо скасування "мережевого нейтралітету".

Федеральна комісія з комунікацій США оголосила про те, що "мережевий нейтралітет" у США буде скасовано 11 червня.

Це надасть можливість провайдерам вводити додаткову плату і ускладнювати доступ до певного контенту, повідомляє Reuters.

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Наступного тижня Сенат США повинен прийняти рішення, чи схвалить він ініціативу щодо скасування "мережевого нейтралітету".

Як повідомляв УНІАН, Федеральна комісія з комунікацій США (FCC) у грудні 2017 року скасувала принцип "мережевого нейтралітету", який зобов'язував інтернет-провайдерів однаково ставитися до будь-якого трафіку.

Принцип «мережевого нейтралітету» передбачає, що провайдери не можуть по-різному ставитися до тих чи інших сайтів або видів трафіку - наприклад, блокувати трафік або брати окрему плату за збільшення швидкості доступу до якогось сайту.