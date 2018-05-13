Журналісти показали найбільший в Україні телескоп (відео)
У селі Маяки Одеської області, де знаходиться спостережна станція астрономічної обсерваторії університету імені Мечникова, встановлено найбільший в Україні телескоп.
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Про це повідомляє «Град». Зазначається, що всього на території університетської обсерваторії сьогодні встановлено п'ять телескопів. З них три в робочому стані, а ще два планують запустити найближчим часом. Великий телескоп тут відносно недавно - з 2012 року.
Як розповів журналістам директор астрономічної обсерваторії ОНУ ім. Мечникова Сергій Андрієвський, дзеркало телескопа складає 80 см в діаметрі.
«Довелося знайти людей, які зроблять оптику, механіку, електроніку. І ми це зробили. І сьогодні телескоп видає наукову продукцію. Він працює на потреби контролю космічного простору», - зазначив він.
Унікальність одеського телескопа, за словами астрономів, у тому, що він був створений в самій обсерваторії. Його буквально по деталям зібрали місцеві «кулібіни».
Як зазначив Андрієвський, у створення телескопа були вкладені кошти меценатів, які захоплюються астрономією.
Раніше повідомлялося, що британський інженер Стюарт Івз пропонує НАСА перетворити орбітальну обсерваторію-телескоп Хаббл в перший музей на орбіті.