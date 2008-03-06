Пентагон заборонив Google Earth створювати карти військових баз

Військове відомство США наклало заборону на створення Google Earth відеокарт територій, де розташовані американські військові бази, повідомив Associated Press представник Північного командування США.

За його словами, Пентагон розіслав на військові бази циркуляр і заборонив пускати представників пошукової системи на територію баз для відеозйомки деталізованих панорамних зображень "на рівні вулиць".

Представник зазначив, що рішення було ухвалене після того, як Google Earth дозволили провести зйомку на одній базі. Командування стурбоване, що панорамна зйомка може дати "важливу інформацію" потенційним супротивникам і поставити в небезпеку персонал.