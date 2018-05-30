Чистий Android: Nokia представила три нових смартфона

Гаджети випущені в рамках програм Android One і Android Go і працюють під управлінням 8 версії ОС.

Компанія HMD Global представила в Москві три нові моделі смартфонів - Nokia 3.1, Nokia 5.1 і Nokia 2.1.

Гаджети випущені в рамках програм Android One і Android Go і працюють під управлінням 8 версії ОС, повідомляється в прес-релізі HMD Global, пише "Новое время".

"Ми з радістю представляємо оновлені моделі з поліпшеною продуктивністю і новими по-справжньому затребуваними функціями. Всі вони відрізняються характерною для бренду Nokia передовою якістю виконання, а при їх виготовленні використані кращі матеріали", - розповів Юхо Сарвікас, директор по продуктах HMD Global.

Nokia 5.1 оснащується екраном діагоналлю 5,5 дюйма з роздільною здатністю Full HD + (2160 х 1080 пікселів) і співвідношенням сторін 18: 9, сканером відбитків пальців на задній панелі, основною камерою на 16 Мп, фронтальною на 8 Мп. Апаратної основою став восьмиядерний процесор MediaTek Helio P18, 2 або 3 ГБ оперативної і 16 або 32 ГБ вбудованої флеш-пам'яті з можливістю розширення. Акумулятор має ємність 3000 мАг. Новий Nokia 5.1 поставляється в трьох кольорах: мідному, синьому і чорному.

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Nokia 3.1 отримав екран діагоналлю 5,2 дюйма з роздільною здатністю HD + (720 x 1440 пікселів) і співвідношенням сторін 18: 9, основною камерою на 13 Мп, фронтальною на 8 Мп. Апаратної основою став восьміядерний процесор MediaTek 6750, 2 або 3 ГБ оперативної і 16 або 32 ГБ вбудованої флеш-пам'яті з можливістю розширення картками. Акумулятор має ємність 2990 мАг. Новий Nokia 3.1 буде представлений в трьох колірних варіаціях: індиго, чорний, білий.

Нарешті, був представлений смартфон Nokia 2.1. Він приходить на зміну минулорічному ультрабюджетному Nokia 2. Це модель з більш сучасною начинкою, ємним акумулятором і заявленим часом автономної роботи в два дня.

Ця модель отримала збільшений 5,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD (720 x 1280 пікселів), фронтальні стереодинаміки, 5-мегапиксельну фронтальну і 8-мегапіксельну основну камери. Апаратною основою став процесор Qualcomm Snapdragon 425, 1 ГБ оперативної і 8 ГБ вбудованої пам'яті. Nokia 2.1 працює на Android Oreo (Go edition), що оптимізована для малопотужних смартфонів.

"Смартфони з нової лінійки мають екрани з більшою діагоналлю при колишньому компактному розмірі корпусу. Продуктивність оновленого процесора зросла до 50%. При цьому ми зберегли баланс між потужністю і споживанням електроенергії", - підкреслив Юхо Сарвікас.