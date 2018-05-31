У роботі Skype у всьому світі сталися збої

22:01, 31 травня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Користувачі Skype по всьому світу скаржаться на збої. Про це свідчать дані сервісу Downdetector, що відстежує збої і відключення у популярних інтернет-ресурсах та операторів.

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Більшість скаржаться на проблеми зі входом в Skype (44%) і труднощі з доставкою повідомлень (41%), а також на проблеми з голосовими дзвінками (15%).

Раніше масштабний збій у роботі месенджера, що зачепив кілька держав ЄС, Великобританію, Філіппіни, Росію і Білорусіь, був зафіксований у вересні 2017 року.

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Теги: #Skype