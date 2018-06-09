У США заявили про створення найпотужнішого в світі суперкомп'ютера Summit (фото)

09:21, 09 червня 2018
Наука та IT
1743 0
Продуктивність Summit становить до 200 петафлопс / OAK RIDGE NATIONAL LABORATORYY

Інженери національної лабораторії при міністерстві енергетики Сполучених Штатів заявили про створення найпотужнішого в світі суперкомп'ютера під назвою Summit.

Читайте такожЄврокомісія пропонує інвестувати мільярд євро в суперкомп'ютери

Про це пише MIT Technology Review. За інформацією видання, продуктивність Summit становить до 200 петафлопс, що дорівнює 200 млн млрд операцій з плаваючою комою в секунду.

«Для порівняння: всі на Землі повинні проводити операцію кожну секунду протягом 305 днів щоб впоратися з тим, що нова машина може зробити за одну мить», — наголошується в статті.

Продуктивність Summit більш ніж у два рази перевищує потужність китайського суперкомп'ютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс), який раніше вважався найпродуктивнішим комп'ютером в світі.

Повідомляється, що вчені мають намір використовувати Summit для пошуку можливих зв'язків між генами і раковими захворюваннями, а також закономірності у виникненні залежності від наркотичних речовин. Також суперкомп'ютер може бути застосований для кліматичного моделювання, що може позитивно позначитися на точності прогнозів погоди.

false

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #розробка нових суперкомп'ютерів