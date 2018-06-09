У США заявили про створення найпотужнішого в світі суперкомп'ютера Summit (фото)

Науковці мають намір використовувати Summit для пошуку можливих зв'язків між генами і раковими захворюваннями, а також закономірності у виникненні залежності від наркотичних речовин.

Інженери національної лабораторії при міністерстві енергетики Сполучених Штатів заявили про створення найпотужнішого в світі суперкомп'ютера під назвою Summit.

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Про це пише MIT Technology Review. За інформацією видання, продуктивність Summit становить до 200 петафлопс, що дорівнює 200 млн млрд операцій з плаваючою комою в секунду.

«Для порівняння: всі на Землі повинні проводити операцію кожну секунду протягом 305 днів щоб впоратися з тим, що нова машина може зробити за одну мить», — наголошується в статті.

Продуктивність Summit більш ніж у два рази перевищує потужність китайського суперкомп'ютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс), який раніше вважався найпродуктивнішим комп'ютером в світі.

Повідомляється, що вчені мають намір використовувати Summit для пошуку можливих зв'язків між генами і раковими захворюваннями, а також закономірності у виникненні залежності від наркотичних речовин. Також суперкомп'ютер може бути застосований для кліматичного моделювання, що може позитивно позначитися на точності прогнозів погоди.