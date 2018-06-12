У Apple збираються відмовитися від роз'єму Lightning у смартфонах - ЗМІ

Майбутні iPhone отримають роз'єм USB-C замість звичного для Apple інтерфейсу Lightning.

Тайванські джерела запевняють, що майбутні iPhone отримають роз'єм USB-C замість звичного для Apple інтерфейсу Lightning.

Зараз Apple переглядає компоновку зарядних пристроїв і пов'язаного з ними інтерфейсу, повідомляє "Новое время" із посиланням на DigiTimes.

Оновлення, як запевняє джерело, стосується iPhone і iPad наступного покоління, і, швидше за все, у Apple з'явиться серія iPhone 2019 з підтримкою USB Type-C.

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Цікаво, що впровадження USB Type-C в MacBook серії Apple вже спонукало виробників ноутбуків наслідувати їхній приклад. Очікується, що використання USB-C в інших гаджетах Apple також прискорить впровадження цього роз'єму виробниками смартфонів.

Зараз роз'єм USB Type-C є у всіх флагманських мобільних апаратах на Android. Популярність інтерфейсу Type-C у виробників дешевших моделей буде багато в чому залежати від впровадження цього роз'єму в iPhone.

У моделях iPhone, які будуть представлені восени поточного року, портів USB-C не буде, впевнено джерело. За його словами, Apple все ще перебуває в стадії редизайну і не зможе за місяці, що залишилися, впровадити цю технологію.