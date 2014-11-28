Кіберокуляри Google Glass визнали провальним проектом

Технологічні інтернет-видання таким чином відреагували на статтю агентства Reuters, яке повідомило, що з 16 опитаних творців додатків для окулярів 9 відмовилися від розробки або припинили її, пише Новое Время з посиланням на CNews.

В число тих, які визнали кінець амбітного проекту Google увійшли Computerworld, PC Magazine, Gizmodo, Technology Review, TechCrunch, The Huffington Post та інші.

"Якби йшла мова про 200 млн проданих Google Glass, ми б так не вчинили. Але ринок просто відсутній", - пояснив гендиректор компанії Little Guy Games, яка збиралася випустити гру для Glass, але в результаті віддала перевагу гаджету Oculus Rift.

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Крім того, за минулі півроку проект Google Glass втратив кілька ключових учасників, включаючи засновника проекту Бабака Парвіза, який пішов у Amazon, провідного інженера-електрика Адріана Вонга, який поповнив команду Facebook для роботи над Oculus VR (Oculus Rift з деяких пір підконтрольний соцмережі) і Осама Аламі, який курирував взаємодію з розробниками додатків.

Оглядачі відзначають, що інтерес до Google Glass втратили як розробники, так і перші власники гаджета. У травні цього року компанія дозволила придбати примірник Glass будь-якому дорослому жителю США. Незабаром в мережі почали з'являтися коментарі покупців про те, що гаджет швидко їм набрид. За словами користувачів, девайс виявився абсолютно марним, і, крім того, будучи в окулярах, вони виявилися об'єктом насмішок.

Google не раз намагався переконати користувачів, що кіберокуляри не представляють для особистого життя загрози, але американці все ж почали побоюватися гаджета. У травні в США провели опитування на тему покупки пристрою. 90% визнали, що не будуть купувати кіберокуляри через несхвалення суспільства.