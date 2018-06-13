Для успішного польоту до найближчої екзопланети тривалістю 6300 років знадобиться 98 людей - вчені

Саме така кількість космонавтів дозволить екіпажу не тільки вижити, але і виробляти здорове потомство і майже повністю виключити кровозмішення.

Для успішного польоту до Проксими b, найближчої до Землі екзопланети, знадобиться екіпаж із не менш ніж 98 осіб.

Про це повідомляється в статті, прийнятій до публікації в журналі JBIS (препринт доступний на arxiv.org), передає N+1.

Саме таке число учасників дозволить народжувати здорових дітей протягом 6300-річної експедиції.

У 2016 році астрономи виявили Проксиму b, найближчу до Сонячної системи екзопланету. Вона обертається навколо червоного карлика Проксима Центавра і може бути потенційно придатною для життя. Передбачається, що це кам'яниста планета розміром з Землю із рівноважною температурою близько -39 градусів за Цельсієм. Так як вона віддалена від нас усього на 4,22 світлових роки, це робить її потенційно привабливою метою для майбутніх міжзоряних місій.

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Вчені зі Страсбурзького університету Фредерік Маран і Каміль Белуффі вирішили розрахувати мінімальний розмір екіпажу, необхідний для успішного польоту до Проксими b. Тривалість місії дослідники визначили, спираючись на можливості сучасних технологій. За основу автори взяли сонячний зонд "Паркер" - автоматичний космічний апарат NASA для вивчення зовнішньої корони Сонця. Його запуск намічений на літо 2018 року. Передбачається, що корабель наблизиться до зовнішніх шарів світила на відстань близько 6 мільйонів кілометрів і буде рухатися з рекордною швидкістю 724 тисячі кілометрів на годину, що становить близько 0,067 швидкості світла. Якщо перший екіпаж полетить до Проксими b так само швидко, то він досягне планети через 6300 років. В майбутньому термін польоту може істотно скоротитися, аж до 42 років, однак Маран і Белуффі вирішили виходити з поточних можливостей.

Далі дослідники провели комп'ютерну симуляцію, виходячи з різних принципів соціальної інженерії. Вони використовували код HERITAGE алгоритму Монте-Карло, який використовується для моделювання випадкових процесів. В симуляції враховувалися випадкові і природні смерті учасників експедиції, можлива безплідність, обмеження через кровозмішення і рівень імовірності завагітніти.

З'ясувалося, що для колонізації Проксими b необхідно, як мінімум, 98 осіб - 49 чоловіків та 49 жінок. Саме таке число космонавтів дозволить екіпажу не тільки вижити, але і продукувати здорове потомство й повністю виключити кровозмішення (за винятком ранніх етапів польоту). Оптимальним родючим вікном виявився вік 32-40 років - народжуючи дітей у цей період, люди зможуть забезпечити стабільний приріст населення космічного корабля і підтримати баланс між молодими і старими членами екіпажу. Крім того, в цьому випадку епідемія, яка відбудеться в середині подорожі, не призведе до повної загибелі всіх учасників експедиції.

У майбутньому Маран і Белуффі планують включити генетичні фактори у свою модель - ефекти мутації, селекції, дрейфу і перенесення. Крім того, необхідно буде врахувати вплив космічного випромінювання на здоров'я людей.