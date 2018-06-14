Apple усуне уразливість, що дозволяє спецслужбам і хакерам зламувати iPhone

Компанія змінить установки в операційній системі iPhone, щоб відключити зв'язок через USB-порт, коли телефон не розблоковувався власником більше однієї години.

Компанія Apple пообіцяла усунути уразливість, що дозволяє спецслужбам або злочинцям отримати несанкціонований доступ до даних користувачів iPhone.

Про це повідомляє Reuters. Відзначається, що компанія змінить установки в операційній системі iPhone, щоб відключити зв'язок через USB-порт, коли телефон не розблоковувався власником більше однієї години.

Саме такий метод підключення до айфонів використовує багато приватних компаній, а також шахраї, розповіли в компанії.

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Представники Apple заявили, що зміна налаштувань буде захищати клієнтів в країнах, де правоохоронні органи захоплюють і намагаються зламати телефони з меншими юридичними обмеженнями, ніж у відповідності з законодавством США. Вони також відзначили, що злочинці, шпигуни і недобросовісні люди часто використовують одні і ті ж методи.

«Ми постійно збільшуємо захист в кожному продукті Apple, щоб допомогти клієнтам захиститися від хакерів, викрадачів особистих даних і вторгнень у свої особисті дані, — йдеться в заяві Apple. — Ми дуже поважаємо правоохоронні органи, і наші поліпшення у сфері безпеки не націлені на те, щоб зірвати їх зусилля щодо виконання своїх обов'язків».

Раніше повідомлялося, що Apple збираються відмовитися від роз'єму Lightning в смартфонах.