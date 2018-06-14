Apple усуне уразливість, що дозволяє спецслужбам і хакерам зламувати iPhone
Компанія Apple пообіцяла усунути уразливість, що дозволяє спецслужбам або злочинцям отримати несанкціонований доступ до даних користувачів iPhone.
Про це повідомляє Reuters. Відзначається, що компанія змінить установки в операційній системі iPhone, щоб відключити зв'язок через USB-порт, коли телефон не розблоковувався власником більше однієї години.
Саме такий метод підключення до айфонів використовує багато приватних компаній, а також шахраї, розповіли в компанії.
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Представники Apple заявили, що зміна налаштувань буде захищати клієнтів в країнах, де правоохоронні органи захоплюють і намагаються зламати телефони з меншими юридичними обмеженнями, ніж у відповідності з законодавством США. Вони також відзначили, що злочинці, шпигуни і недобросовісні люди часто використовують одні і ті ж методи.
«Ми постійно збільшуємо захист в кожному продукті Apple, щоб допомогти клієнтам захиститися від хакерів, викрадачів особистих даних і вторгнень у свої особисті дані, — йдеться в заяві Apple. — Ми дуже поважаємо правоохоронні органи, і наші поліпшення у сфері безпеки не націлені на те, щоб зірвати їх зусилля щодо виконання своїх обов'язків».
Раніше повідомлялося, що Apple збираються відмовитися від роз'єму Lightning в смартфонах.