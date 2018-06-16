Знаменита американська астронавт пішла на пенсію

Астронавт Пеггі Уїтсон провела в космосі більше часу, ніж будь-який інший американський астронавт.

На пенсію пішла Пеггі Уїтсон, яка провела у космосі більше часу, ніж будь-який інший американський астронавт. Уїтсон провела в космосі 665 днів, пропрацювавши в трьох окремих космічних експедиціях.

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Уїтсон була першою жінкою, яка керувала Міжнародною космічною станцією – вона обіймала цю посаду двічі, передає Голос Америки. Вона також стала найстаршою за віком жінкою, яка коли-небудь літала в космос. З 2009 по 2012 рік Уїтсон очолювала загін астронавтів, також ставши першою жінкою, яка займала цю посаду.

«Для мене було великою честю здійснити мрію всього мого життя, ставши астронавтом НАСА», – написала Уїтсон в «Твіттері». Вона подякувала «всім, хто підтримував її в дорозі» і сказала, що «її подорож з НАСА були просто неземною!».

Уїтсон, якій 58 років, за освітою біохімік. Вона виросла в штаті Айова. На роботу в НАСА вона вступила в 1986 році в якості дослідника і стала астронавтом тільки через 10 років. У вересні минулого року Уїтсон зробила свій останній космічний політ, який тривав близько десяти місяців. Під час цієї місії Уїтсон і інші члени екіпажу провели сотні наукових експериментів.

Довше Пеггі Уїтсон в космосі були тільки російські космонавти. Світовий рекорд належить Геннадію Падалці, який провів у космосі 879 днів.