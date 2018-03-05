ЗМІ розповіли про прилад від українських винахідників, яким NASA вимірюватиме тиск астронавтів (відео)
14:14, 05 березня 2018Наука та IT
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Розумний браслет, аналогів якому немає у всьому світі, сконструювали українські винахідники.
NASA вимірюватиме тиск астронавтів приладом від українських винахідників.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Розумний браслет, аналогів якому немає у всьому світі, сконструювали українські винахідники. Ґаджетом вже зацікавилися у NASA і сказали, що такий девайс неодмінно повинен мати кожен астронавт.
Браслет достатньо просто одягнути на зап'ястя, аби виміряти свій тиск.
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Працює гаджет за принципом формули Моенса-Кортвега, яка пов'язує пульсові хвилі з артеріальним тиском.
На проект збирали гроші усім світом, проте потім на нього звернула увагу NASA, яка й вирішила, що українському винаходу бути у космосі.
Після клінічних досліджень гаджет стане доступним і для звичайних людей.
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