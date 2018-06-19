Facebook почне показувати відеорекламу в Messenger

Користувачі свого часу досить агресивно сприйняли появу відеореклами в додатку Facebook.

З понеділка, 26 червня, у програмі Messenger для iOS і Android з'явиться відеореклама, причому з автоматичним відтворенням.

Мільйони користувачів вже поступово звикли до самого факту наявності реклами у програмі Messenger, який представляє доступ до сервісу обміну повідомленнями Facebook на смартфонах і планшетах. Але тепер ця реклама стане набагато більш нав'язливою, пише НВ з посиланням на Recode.

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Крім статичної реклами з'явиться і відеореклама, причому з автоматичним відтворенням. Експерти відзначають, що це цілком логічний хід для Facebook, оскільки компанія поступово вичерпує простір для розміщення реклами в основному застосунку.

Експерти також відзначають, що користувачі в свій час досить агресивно сприйняли появу відеореклами в застосунку Facebook, в результаті галасу компанія була змушена додати в меню пункт відключення автоматичного відтворення відео.

Поки невідомо, чи буде ця ж функція вбудована в Messenger, коли буде випущено оновлення з підтримкою відеореклами.

За словами Стефаноса Лукакоса, який відповідає за рекламу в Messenger, компанія має намір здійснювати моніторинг реакції користувачів. Лукакос стверджує, що поява статичної реклами в месенджері ніяк не відбилася на активності користувачів. "З відео може бути інакше, але ми все ж віримо в те, що все буде добре", - заявив Лукакос.