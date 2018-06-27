Facebook скасував заборону на рекламу криптовалют
09:01, 27 червня 2018Наука та IT
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Заборона на рекламу криптовалют Facebook ввів у січні 2018 року.
Ілюстрація / REUTERS
Facebook зняв заборону на рекламу криптовалют в соціальній мережі.
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Про це повідомляється в блозі компанії. Тепер такі рекламні оголошення можуть бути опубліковані після попередньої модерації.
Соцмережа підкреслила, що реклама ICO і бінарних опціонів все ще під забороною.
Заборона на рекламу криптовалют Facebook ввів у січні 2018 року. Слідом за ним такі ж заходи вжили Twitter і Google.
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