Facebook скасував заборону на рекламу криптовалют

Заборона на рекламу криптовалют Facebook ввів у січні 2018 року.

Facebook зняв заборону на рекламу криптовалют в соціальній мережі.

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Про це повідомляється в блозі компанії. Тепер такі рекламні оголошення можуть бути опубліковані після попередньої модерації.

Соцмережа підкреслила, що реклама ICO і бінарних опціонів все ще під забороною.

Заборона на рекламу криптовалют Facebook ввів у січні 2018 року. Слідом за ним такі ж заходи вжили Twitter і Google.